Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Venezia-Torino: Ansaldi titolare

Le scelte ufficiali di Zanetti e Juric per il posticipo della 6a giornata di Serie A in programma alle 20.45

L’ultima partita della 6a giornata di Serie A è Venezia-Torino, in campo alle 20.45. Nel Torino gioca ancora Pobega; in attacco c’è Sanabria, alle sue spalle Linetty e Brekalo che ha recuperato ed è titolare. Nel Venezia a sorpresa fuori sia Aramu che Henry: Zanetti schiera Kiyine e Okereke. Caldara nemmeno in panchina per febbre. Ecco tutte le scelte ufficiali: