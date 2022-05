Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Torino: gioca Belotti

Verona e Torino scenderanno in campo alle 18, è tutto pronto. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

Verona e Torino scenderanno in campo alle 18, è tutto pronto. C'è Lasagna sulla trequarti al posto di Barak, indisponibile. Giocano Tameze e Ilic in mediana, spazio a Depaoli a destra visto che manca lo squalificato Faraoni. Nel Torino tocca a Praet e Brekalo a supporto di Belotti, con Lukic e Ricci in mediana. Di seguito le formazioni ufficiali: