Fantacalcio, le formazioni di Verona-Torino: out Schuurs, giocano Karamoh e Ngonge

Le formazioni ufficiali del 'Lunch match' con le scelte di Zaffaroni e Juric in vista del match del Bentegodi

Dopo le gare giocate tra venerdì e sabato, tra cui il successo dell'Inter per 4-2 sul Sassuolo, prosegue la 35ª giornata con la sfida in programma per le 12.30 al Bentegodi tra Verona e Torino.