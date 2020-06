Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Juve: c’è Bernardeschi con Dybala e Ronaldo

La Juve, a Marassi, cerca di tenere alla giusta distanza la Lazio seconda in classifica impegnata contro il Torino. Per farlo dovrà battere il Genoa che ha bisogno di punti utili per la salvezza. Queste le formazioni ufficiali al fischio d’inizio:

GENOA – Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Cassata, Schone, Sturaro; Favilli, Pinamonti.

A disp.: Marchetti, Radaelli, Zapata, Barreca, Goldaniga, Lerager, Sanabria, Falque, Biraschi, Jagiello, Pandev, Destro.

JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Douglas Costa, Matuidi, Higuain, Rugani, Olivieri, Muratore, Wesley.