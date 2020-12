Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina: out Rabiot, Prandelli si copre

Sarà Juventus-Fiorentina il secondo anticipo di questo turno infrasettimanale di campionato. All’Allianz Stadium la squadra di Andrea Pirlo scende in campo per recuperare almeno in parte la distanza dalla vetta che dopo la sentenza di oggi sulla gara col Napoli si è allungata. Out Rabiot, costretto a scontare subito il turno di squalifica che avrebbe affrontato contro gli azzurri. I viola proveranno a sfruttare la chance del match di cartello per un colpaccio che potrebbe rappresentare la scintilla per gli uomini di Prandelli. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Fiorentina (5-3-2): Dragowki; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic.