Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta: out Zapata, c’è Muriel con Ilicic

Il pareggio con la Juventus e la vittoria con la Roma hanno portato ottimi segnali in casa Atalanta. La vicenda Gomez, in attesa di una svolta definitiva, non sembra portarsi dietro strascichi per la squadra di Gasperini, impegnata stasera in casa del Bologna. In ottica fantacalcio, ecco le scelte dei due allenatori per il match in programma in questo turno infrasettimanale:

Bologna (4-2-3-1) – Da Costa; Tomiyasu, Medel, Danilo, Dijks; Baldursson, Schouten; Vignato, Soriano, Barow; Palacio.

Atalanta (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.