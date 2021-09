Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa: c’è Bani dal 1′

Le scelte dei due allenatori per la gara che apre alle 18.30 il turno infrasettimanale di Serie A

Sarà Bologna-Genoa ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A questo pomeriggio. La squadra di Mihajlovic vuole rialzarsi dopo la scoppola subita contro l'Inter e per farlo si affida ad Arnautovic al centro dell’attacco supportato da Orsolini, Soriano e Barrow. Nel Genoa chance dal 1' per l'ex di turno Bani al fianco di Maksimovic. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: