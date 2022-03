Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Salernitana: c’è Chiellini dal 1′

Le scelte di Massimiliano Allegri e Davide Nicola per il match in programma alle 15 in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, prossima avversaria dell'Inter in campionato, scende in campo questo pomeriggio. I bianconeri ospitano la Salernitana in un match che offre l'occasione per mettersi alle spalle la grossa delusione per l'eliminazione dalla Champions League. I granata sperano nel colpaccio per mettere in cascina punti fondamentali per la lotta salvezza, ma sanno che non sarà per nulla facile. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: