Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese: Dybala dal 1′

Le scelte dei due allenatori per la gara tra squadre bianconere in programma stasera all'Allianz Stadium

La Juventus torna in campo dopo la cocente sconfitta in Supercoppa per mano dell'Inter. I bianconeri di Allegri sfidano questa sera l'Udinese a Torino, per provare a restare aggrappati al treno Champions League. In ottica fantacalcio, queste le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Cioffi per l'incontro in programma alle 20.45 all'Allianz Arena: