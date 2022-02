Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Verona: esordio per Zakaria e Vlahovic

Le scelte di Massimiliano Allegri e dell’ex bianconero Tudor per il match in programma all’Allianz Stadium questa sera

Sara Juventus-Hellas Verona a chiudere questo turno di campionato. Il posticipo dell’Allianz Stadium è l’occasione giusta per Massimiliano Allegri per far debuttare dal primo minuto in maglia bianconera i nuovi arrivati Zakaria e Vlahovic. Il tecnico toscano ha schierato il tridente formato dall’ex Fiorentina, Dybala e Morata. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro: