Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Hellas Verona: Casale dal 1’

Le scelte di Maurizio Sarri e Gabriele Cioffi per la gara di Serie A in programma questo pomeriggio all’Olimpico

Altra gara di Serie A in programma tra meno di un’ora. La Lazio di Maurizio Sarri ospita all’Olimpico l’Hellas Verona in un match che nasconderà di certo insidie per i biancocelesti. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro: