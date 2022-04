Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa: torna Bennacer

Le scelte di Pioli e Blessin per il secondo anticipo del turno pasquale di Serie A in programma al Meazza

Anche il Milan si prepara a scendere in campo in questo venerdì santo. I rossoneri affronteranno il Genoa al Meazza conoscendo già il risultato di Spezia-Inter, in questo momento in corso. Stefano Pioli ritrova Bennacer a metà campo e lo schiera al fianco di Tonali, mentre Kessie torna alle spalle di Giroud. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: