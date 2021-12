Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Spezia: Mourinho sfida Thiago Motta

In ottica fantacalcio le formazioni ufficiali dell'ultimo match del turno di Serie A in programma tra meno di un'ora all'Olimpico

Roma-Spezia chiude nel monday night il turno di Serie A. La squadra di Mourinho è reduce dalla rovinosa sconfitta contro l'Inter e vuole rialzarsi davanti al suo pubblico, seppur costretta a fare ancora i conti con diverse assenze. Lo Special One si affida al tandem formato da Borja Mayoral ed Abraham per provare a superare la squadra di uno dei pilastri del Triplete. In ottica fantacalcio ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: