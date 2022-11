Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Zaniolo-Volpato sulla trequarti

Scenderà in campo alle 15 la Roma di José Mourinho contro il Torino di Juric. Ultimo impegno prima della sosta di Serie A anche per le due squadre, dopo Atalanta-Inter iniziata alle 12.30. Spazio quindi alle formazioni ufficiali del match dell'Olimpico, in ottica fantacalcio. C'è Celik nei giallorossi al posto di Karsdorp: in attesa di comunicazioni ufficiali, il laterale, finito nel mirino di Mourinho dopo l'ultima gara col Sassuolo, sembra non essere nemmeno in distinta.