Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus: Sarri conferma il tridente

Scenderanno in campo alle 18.55 Sampdoria e Juventus per disputare l’anticipo della diciassettesima giornata del girone d’andata di Serie A. A Marassi si gioca di mercoledì a causa della Supercoppa italiana tra i bianconeri e la Lazio, in programma questo fine settimana. Di seguito, per il fantacalcio, le scelte dei due allenatori:

SAMPDORIA (3-5-2): Audero,;Colley, Ferrari, Murillo; Depaoli, Jankto, Thorsby, Linetty, Murru; Ramirez, Caprari. A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Rigoni, Regini, Maroni, Gabbiadini, Léris, Quagliarella, Pompetti.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Ramsey, Emre Can, Portanova; Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi.