Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Spezia: Maldini dal 1’

C’è Sampdoria-Spezia a chiudere il sabato di Serie A TIM. L’ex nerazzurro Dejan Stankovic spera di regalare una gioia ai suoi tifosi nel derby ligure al termine di una stagione molto complicata per la squadra blucerchiata. Non sarà facile, perché anche i bianconeri cercano punti importanti in chiave salvezza. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro di Marassi: