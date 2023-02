Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta: Ederson dal 1′

Sarà Sassuolo-Atalanta a chiudere il sabato di Serie A. Il terzo anticipo di questo turno si giocherà al Mapei Stadium, con in palio tre punti che permetterebbero ai padroni di casa di allontanarsi dalle sabbie mobili di classifica e agli ospiti di sfruttare al meglio l'opportunità data dallo scontro diretto tra Inter e Milan nelle posizioni che valgono un posto nella prossima Champions League. Squadre in campo ora per il riscaldamento, calcio d'inizio come di consueto alle 20.45.