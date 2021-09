Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Juventus: c’è Chiesa dal 1′

Le scelte dell'ex Inter Thiago Motta e di Massimiliano Allegri per la gara di questo pomeriggio

Torna in campo la Juventus e vien già da dire che i bianconeri non possono più sbagliare. La classifica è impietosa e quel penultimo posto mette pressione ad Allegri e ai calciatori, chiamati a battere un avversario sulla carta assolutamente alla portata. Lo Spezia di Thiago Motta dal canto suo proverà a sgambettare la Vecchia Signora, approfittando del momento delicato che sta attraversando. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: