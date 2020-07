Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Brescia: Longo sceglie Zaza-Belotti

Momento no del Torino di Longo, che ospita il Brescia in una gara che mette in palio punti preziosissimi in chiave salvezza. La squadra granata è reduce da tre sconfitte di fila mentre le ‘Rondinelle’ si presentano all’Olimpico ‘Grande Torino’ dopo il successo contro il Verona. Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meite, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lukic, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Djidji, Aina, Adopo. Allenatore: Longo

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Bjarnason; Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Zmrhal, Chancellor, Ghezzi, Aye’, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Semprini. Allenatore: Lopez