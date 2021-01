Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta: prima da titolare per Meité

Il Milan di Stefano Pioli scende in campo in contemporanea con l’Inter. I rossoneri ospitano al Meazza l’Atalanta per provare a consolidare la vetta della classifica a pochi giorni dal derby di Coppa Italia. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Meite, Leao, Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.