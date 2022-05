FANTACALCIO – Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Gasperini

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara fondamentale per entrambe le squadre

Gara fondamentale per il Milan che contro l'Atalanta si gioca una fetta importante di scudetto. Pioli si affida a Saelemaekers, Krunic, Leao alle spalle di Giroud. Partita importante anche per i nerazzurri in chiave Europa con Gasperini che punta su Muriel e Pasalic in attacco.