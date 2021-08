Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari: titolare Nandez

Ecco le scelte di Stefano Pioli e Leonardo Semplici per la sfida in programma questa sera a San Siro alle 20.45

Alle 20.45 c’è Milan-Cagliari. Pioli schiera Giroud in attacco, alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. In mezzo c’è Krunic e non Bennacer, non cambia la difesa. Spazio a Deiola nel Cagliari.