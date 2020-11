Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo: sorpresa in attacco per gli ospiti

Napoli-Sassuolo è una delle due gare di questa domenica di Serie A in programma alle 18. La squadra di Gattuso è reduce dalla vittoria di Europa League contro la Real Sociedad e vuole conquistare punti importanti in campionato. I ragazzi di De Zerbi però proveranno ad ottenere un risultato positivo, nonostante le molte assenze. C’è addirittura Muldur in attacco nei neroverdi. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro del San Paolo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna.

Allenatore: Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur, Traore, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Turati, Vitale, Marlon, Peluso, Obiang, Steau, Piccinini, Bourabia, Kyriakopoulos, Defrel.

Allenatore: De Zerbi.