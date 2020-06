Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Spal: Gattuso mescola le carte

Anche Napoli-Spal tra i match in programma quest’oggi in Serie A. Gli azzurri di Gattuso affrontano la squadra di Di Biagio per dar seguito alla vittoria con l’Hellas Verona e provare ad avvicinarsi alla zona Champions League. Queste, in ottica Fantacalcio, le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Callejon, Mertens, Insigne. Panchina: Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Ghoulam, Manolas, Zielinski, Demme, Amin, Lozano, Milik, Politano. All.: Gattuso.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza, Petagna, Cerri. All.: Di Biagio.