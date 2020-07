Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese: c’è Mertens in attacco

Scende in campo alle 19.30 il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri ospitano l’Udinese, reduce dal pareggio per 0-0 contro la Lazio che ha fatto sorridere anche l’Inter. Napoli con Mertens al centro dell’attacco, friulani con gli uomini contati. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All: Gattuso

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Majo, Nuytinck; Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelar; Nestorovski, Lasagna. All: Gotti