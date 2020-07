Fantacalcio, Parma-Bologna: le formazioni ufficiali. Out Kulusevski, Miha si affida a Barrow

Sono state ore delicate per il Parma. Un membro della società, ma non un calciatore, è stato trovato positivo al coronavirus. La squadra intera ha dovuto sottoporsi a nuovi tamponi risultati tutti negativi e lo stesso elemento è risultato prima positivo da asintomatico è poi risultato negativo al virus. Quindi i ducali possono giocare la loro partita contro il Bologna di Mihajlovic. Queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo al fischio d’inizio:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Kucka, Sprocati. A disposizione: Colombi, Dermaku, Regini, Karamoh, Grassi, Inglese, Brugman, Barillà, Caprari, Gervinho, Kulusevski, Pezzella.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.