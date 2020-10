Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Spezia: c’è Agoumé negli ospiti

Parma e Spezia si affrontano in uno dei due match di Serie A in programma questo pomeriggio. La squadra di Liverani è alla ricerca di un risultato positivo che lenirebbe la delusione per un inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante. Parte dal primo minuto Lucien Agoumé, arrivato in Liguria in prestito dall’Inter questa estate. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano