Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Juventus: Sarri si affida a Dybala-Ronaldo

Meno di un’ora al calcio d’inizio del posticipo di questa ultima giornata del girone d’andata di Serie A. La Roma ospita la Juventus, che punta a raggiungere o superare l’Inter in classifica. Squadre a breve in campo per il riscaldamento, mentre sono già note le formazioni ufficiali. Nei gialorossi c’è Florenzi titolare in difesa, mentre nei bianconeri Ramsey alle spalle di Dybala e Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.