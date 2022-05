Fantacalcio, Salernitana-Venezia formazioni ufficiali: torna dal 1′ Bonazzoli

Recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A: sfida salvezza, le scelte di Nicola e di Soncin

La Salernitana per continuare ad alimentare il sogno salvezza, il Venezia per interrompere la striscia di nove sconfitte consecutive. Un vero e proprio spareggio salvezza quello che andrà in scena alle ore 18 allo stadio "Arechi" di Salerno, gara valevole per il recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A. Nicola schiera la coppia d'attacco formata da Djuric e da Bonazzoli, di nuovo in campo dal primo minuto. Tra i lagunari fari puntati su Henry.