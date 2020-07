Fantacalcio, Samp-Cagliari: le formazioni ufficiali. Ranieri cerca punti per la salvezza

Il Cagliari non è mai accomodante con la Sampdoria. La formazione di Ranieri è la più battuta dai sardi in Serie A, 24 successi in 67 confronti. L’allenatore blucerchiato però cerca punti salvezza contro la squadra di Zenga. Queste sono le due formazioni al fischio d’inizio:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. All.: Ranieri

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu. All.: Zenga.