Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Sassuolo: out Candreva. Torna Locatelli

La Sampdoria di Claudio Ranieri ospita il Sassuolo di Eusebio Di Francesco in uno dei match in programma questa sera, dopo Hellas Verona-Inter. I blucerchiati cercano altri punti importanti in chiave salvezza, mentre i neroverdi vogliono rialzarsi dopo la sconfitta con il Milan di domenica scorsa. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsagaard; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi