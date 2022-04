FANTACALCIO – Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Le scelte di Dionisi e Gasperini in vista del match delle 15 al Mapei Stadium

Al Mapei Stadium si prospetta una giornata ricca di gol e spettacolo. Sassuolo e Atalanta si sfidano alle 15 nella 32esima giornata di Serie A. Gasperini lancia Zapata dal 1', recupero importante per il tecnico in vista della volata per il quarto posto. Dionisi si affida a Scamacca per scardinare la difesa bergamasca.