Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spal-Bologna: panchina per Bonifazi e Barrow

Prosegue il secondo turno di ritorno di Serie A. Dopo Brescia-Milan di ieri, la prima gara del pomeriggio di oggi è tra Spal e Bologna. Sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Meno di un’ora al calcio d’inizio, mentre i tecnici hanno già annunciato le formazioni ufficiali. Tra i padroni di casa si accomoda in panchina l’ultimo arrivato Bonifazi, così come nel Bologna per Barrow.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio.