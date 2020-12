Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Benevento: Lasagna sfida Lapadula

Vuole continuare a stupire il Benevento di Filippo Inzaghi. I campani provano a prolungare il momento positivo nel match in programma questa sera in casa dell’Udinese. Le due squadre sono undicesime in classifica a pari punti, ma i friulani hanno una gara in meno in questo momento. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Udinese (3-5-2) – Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. Allenatore: Gotti

Benevento (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi