Fantacampionato Gazzetta, Lautaro il più caro. Dimarco dietro a Hernandez, ecco i prezzi dei big

I prezzi dei big per il Fantacampionato organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le principali quotazioni dei giocatori dell’Inter e non soltanto verso l’inizio del campionato:

“Lautaro Martinez guarda tutti dall’alto, in ogni senso. L’anno scorso ha vinto il campionato da capocannoniere con 24 gol e ha conquistato anche la Coppa America con l’Argentina, anche lì da top scorer del torneo con cinque reti in sei partite. Inevitabile: è lui il giocatore più costoso del nostro Fantacampionato. Per assicurarselo serviranno 92 crediti. Dietro di lui ci sono Osimhen (90), quotato in quanto è ancora ufficialmente la punta del Napoli, e Vlahovic della Juve (88). Seguono Kvaratskhelia (72), Dybala (71) e Leao (70). Sono passati tra gli attaccanti De Ketelaere (45) e Chiesa (49), listati l’anno scorso come centrocampisti. Qualche nome nuovo, infine: Morata costa 73 crediti, mentre Taremi, arpionato dall’Inter dopo 91 gol nel Porto in quattro anni, tocca quota 46. Insidierà Thuram.