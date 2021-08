Fantini: “Chi sostituirebbe Lukaku all’Inter? I due più papabili sono Zapata e Belotti”

L'ex attaccante Enrico Fantini ha parlato così, ai microfoni di TMW Radio, della possibilità che Lukaku lasci l'Inter

"Se dovesse succedere, sarebbe una grandissima perdita per l'Inter. In quella di Conte era fondamentale, e penso pure per Inzaghi si trattasse di un interprete eccezionale".

"No, impossibile. Sicuramente ha fatto bene ma non benissimo, patendo la situazione collettiva del Torino. Ha comunque dimostrato sempre grande attaccamento alla maglia, provando a fare il meglio. Non potrebbe sostituire, per doti fisiche e tecniche, uno come Lukaku. Zapata già mi sembra alternativa più simile".