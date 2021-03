Faro Brozovic: un girone fa con il Parma la svolta. Per lui e per l’Inter

Il centrocampista croato, dopo il gol segnato nel match di andata contro i ducali, è nuovamente tornato imprescindibile

"Al croato era già capitato di non essere più considerato indispensabile. L'ultima volta è stato questa estate: era sul mercato e solo per una mancata intesa sulle commissioni è saltato lo scambio con Paredes del Psg. A gennaio 2018, invece, aveva già in mano il biglietto per Siviglia, prima che Spalletti lo bloccasse. E proprio quella circostanza è stata la sua fortuna. Perché poi il tecnico toscano lo ha trasformato in regista, affidandogli le chiavi del gioco e dandogli una nuova dimensione tecnica. E' stata la svolta, per lui e per l'Inter. Dopo un anno insieme alla Pinetina, invece, Conte ha pensato di poterne fare a meno. Preferiva un tipo come Kantè da sistemare davanti alla difesa. Rimasto a Milano, Brozovic ha cominciato la stagione tra campo e panchina. Poi il tecnico leccese ha capito di non poterne fare a meno".