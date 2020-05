Inter, per le corsie esterni occhi in casa Atalanta: sfida a Juve, Napoli e non solo

L’Inter guarda in casa Atalanta per rinforzare le corsie esterne. Tuttosport riferisce che la società di Viale della Liberazione è interessata a Timothy Castagne e Robin Gosens, due pilastri della formazione guidata dall’ex nerazzurro Gasperini.

Secondo il quotidiano, il belga non parte per meno di 25 milioni di euro e piace a Inter, PSG, Tottenham, Siviglia e Napoli. Per quanto riguarda il tedesco ex Heracles, nerazzurri e Juventus continuano a seguirlo. Gosens ha estimatori anche in Premier League e Bundesliga, mentre a gennaio il Lione ci ha provato. Anche per lui servono almeno 25 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative con l’Atalanta e provare a convincere il club orobico a lasciarlo partire.