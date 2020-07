Inter, restyling sulle fasce: tre conferme, in quattro restano in bilico. Conte ha bocciato…

L’operazione Hakimi ha dato ufficialmente il via alla rivoluzione sulle fasce in casa Inter. Il club nerazzurro sta lavorando per rinforzare le corsie laterali e dopo il marocchino è pronto ad accelerare per Emerson Palmieri.

La Gazzetta dello Sport fa il punto dei calciatori presenti attualmente in rosa. D’Ambrosio, Candreva e Young ci saranno anche nella prossima stagione, mentre la situazione di Moses e Biraghi – in prestito rispettivamente da Chelsea e Fiorentina – resta in bilico.

Potrebbe partire anche Asamoah, che ha disputato l’ultima partita vera ad ottobre e di cui si sono perse le tracce, mentre Lazaro è stato bocciato da Conte e dopo il prestito al Newcastle difficilmente tornerà ad Appiano Gentile: l’austriaco potrebbe essere ricatto dai Magpies o trovarsi una nuova sistemazione.