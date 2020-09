Fascetti: “Inter da scudetto con Kanté? No, manca qualità. Serve un Eriksen, che però…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Eugenio Fascetti, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto per il prossimo campionato di Serie A: “Juve in leggero vantaggio nella lotta scudetto, poi vedo Inter, Lazio, Atalanta, Napoli. Anche il Milan si è avvicinato, ha fatto un bel lavoro. L’Inter da scudetto con Kantè? No, è già buona ma manca un po’ di qualità. E’ forte fisicamente, tatticamente messa bene ma vedo pochi giocatori che inventano, serve un Eriksen che però non è quello che abbiamo visto finora”.