Fascetti: “Napoli, Inter e Milan si giocheranno il titolo. Mi sento di escludere i bianconeri”

L'ex tecnico ha parlato a Station Radio del lavoro di Spalletti e della lotta scudetto in Serie A

“Spalletti è stato accolto con uno scetticismo inspiegabile secondo me e Spalletti infatti sta già dimostrando quello che è il suo reale valore. Penso che il Napoli, grazie a Luciano che è un allenatore secondo me di ‘marciapiede’, possa riuscire a vincere anche lo Scudetto. Se c’è una squadra che mi sento di escludere dalla corsa al titolo, probabilmente sono i bianconeri. Penso che ormai abbiamo perso troppi punti e inoltre non credo possano essere all’altezza delle altre squadre. Un discorso simile va fatto anche per la Roma e per l’Atalanta: sono squadra a cui manca ancora qualcosa. Probabilmente con gli azzurri si giocheranno il titolo le due squadre di Milano”.