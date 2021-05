Fascetti: “Mourinho arriverà bello carico a Roma. Ha bisogno di un nemico”

Le parole dell'ex calciatore: "Uno come lui che ha vinto quel che ha vinto, ha molti meriti. Ha vinto dappertutto. Titoli ne ha conquistati"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Eugenio Fascetti, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho alla Roma la prossima stagione: "E' un bel colpo, anche mediatico. Viene da un periodo non brillante e si deve riprendere, dopo una carriera fantastica. Arriverà bello carico. Le pressioni di Roma? Se non ci sono le crea. Ha bisogno di un nemico. Credo che presenterà una squadra forte fisicamente, non spettacolare ma che regalerà poco. Uno come lui che ha vinto quel che ha vinto, ha molti meriti. Ha vinto dappertutto. Titoli ne ha conquistati, non è uno senza tituli... Sarri? La vede in modo diverso rispetto a Mou ma il calcio non è uno solo, come ho sempre detto".