MD – Inter, per la fascia occhi in casa Atletico Madrid: sfida a Napoli e Roma

L’Inter mette gli occhi su Santiago Arias e sfida Roma e Napoli. Il club nerazzurro, alla ricerca di rinforzi per le corsie laterali in vista della prossima stagione, sta monitorando la situazione dell’esterno colombiano, fuori dal progetto dell’Atletico Madrid di Simeone e sulla lista dei partenti.

L’ex PSV è finito in fondo alle gerarchie dei Colchoneros, alle spalle di Trippier e dell’ex nerazzurro Vrsaljko: secondo il Mundo Deportivo, il futuro di Arias potrebbe essere in Italia, con l’Inter che si è iscritta da tempo alla corsa per il laterale classe 1992.