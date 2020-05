Fassone: “Inter? Contento sia protagonista. Non ha problemi finanziari: la spesa dipenderà da…”

Ospite di Sportitalia, l’ex amministratore delegato dell’Inter Marco Fassone ha parlato anche dei nerazzurri: “Sono contento di rivedere l’Inter protagonista in Italia. Grazie alle intuizioni di Zhang e agli arrivi di Conte e Marotta il campionato ha trovato il vero competitor della Juventus. L’Inter non ha problemi finanziari, quindi dal punto di vista della liquidità non ha avuto particolari impatti. Devono come tutti gli altri club fare calcoli legati al FPF, che non sarà modificato dopo il Covid-19, quindi il volume di spesa dovrà dipendere come ormai da anni soltanto da questo”.