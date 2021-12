Sampdoria, intercettazioni su Fassone: nel 2020 fu a un passo dal club con un fondo USA

Dopo il ruolo di amministratore delegato del Milan targato Yonghong Li, Marco Fassone ha riprovato a entrare nel mondo del calcio

Dopo il ruolo di amministratore delegato del Milan targato Yonghong Li, Marco Fassone ha riprovato a entrare nel mondo del calcio. Lo si evince da alcune intercettazioni pubblicate dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, in cui è emerso l'interesse concreto di un fondo USA, Arlington, nei confronti della Sampdoria, oggi in vendita dopo i guai giudiziari di Massimo Ferrero. In particolare, l'ex dirigente anche dell'Inter fungeva da intermediario per conto del fondo americano: