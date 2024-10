Fassone: “Lotta Scudetto? Inter davanti alle altre. Il Napoli con Conte…”

“ La storia di Conte parla da sola, nelle sue esperienze con Juve, Inter, Chelsea e Nazionale ha sempre dimostrato di non avere bisogno di anni per imporsi. Quando arriva se non vince subito ci arriva molto vicino. Ama - ha detto l’ex dirigente di Napoli, Juventus e Milan Marco Fassone a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - sin dal primo anno farsi costruire la squadra a sua immagine somiglianza e pilotarla subito per stare davanti. Anche a Napoli, nei colloqui iniziali con il presidente, avrà chiarito questa ambizione.

Conte è tra i 2-3 allenatori migliori al mondo, la società è cambiata rispetto a quanto c’ero io, si è consolidata nella sua esperienza e qualità e capacità di stare ai vertici e, avendo vinto lo scudetto, ha mostrato di avere anche la capacità di vincere. Il Napoli di oggi a pieno titolo può competere con le grandissime, tenendo però conto che è al primo anno di ricostruzione dopo un anno brutto. Ha qualche attenuante in questo senso, ma il Napoli che gioca bene me lo aspetto che lotti sino in fondo. Giocando, nella mia griglia davanti c’è l’Inter; Juve, Milan e Napoli, seppure non perfette, sono in seconda linea".