Fassone: “Napoli-Inter sfida scudetto. La mia soddisfazione guardando i nerazzurri…”

Le considerazioni del doppio ex della sfida del Maradona che mette in palio punti pesantissimi in chiave scudetto

Daniele Vitiello

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente del Napoli: “Napoli-Inter sarà una sfida da Scudetto. Nell’Inter vedevo in queste ultime gare che ci sono ancora 4-5 giocatori che ho portato io ed è una soddisfazione. Sono due realtà ai primi 2 posti, oltre che le 2 che producono il calcio più bello e spettacolare. Spalletti ha più esperienza e qualche anno in più rispetto a Inzaghi ma non dimentichiamo che quest’ultimo ha avuto una crescita importante e sta facendo sentire la sua mano. I due grandi allenatori stanno dando un segnale forte. Sarà una bella partita, non vedo l’ora di vederla.

Napoli da Scudetto? Sono 12 anni che il Napoli è lì, arriva magari a qualche centimetro e annusa il profumo. Dire che il Napoli non è una concorrente è sbagliato, la squadra è regolare e continua, facendo gli scongiuri è una candidata. Il Napoli dal 2010 al 2012 fu divertente, Mazzarri fece un grande lavoro ed era un bellissimo Napoli.