Ansu Fati, appello a tutti su Twitter: “Io resto in casa”. E indossa la maglia di Lukaku

Lui da Milano è passato a dicembre, quando il Barcellona ha giocato, durante i gironi della CL, contro l’Inter. Probabilmente in quell’occasione, quando ha anche segnato ai nerazzurri, ha avuto modo di avere la maglia di Lukaku. E con quella, Ansu Fati, attaccante classe 2002 blaugrana, ha fatto il suo appello a tutti, a rimanere in casa, sui social: “Un incoraggiamento per questo momento difficile per tutti. Ma è tempo di seguire le raccomandazioni delle autorità e dei medici. Io resto a casa“.