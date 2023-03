EDICOLA / CdS: FavolOsihmen, doppietta di Victor, Eintracht dominato: Napoli promosso

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata al passaggio del Napoliai quarti di finale della Champions. "Favolosihmen", il titolo scelto a centro pagina per gli "azzurri ai quarti per la prima volta nella storia". Doppietta di Victor, Eintracht dominato: Napoli promosso. Città devastata dai tifosi tedeschi. Spazio anche all'Europa League e alla Conference League: "Juve, Roma, Lazio e Fiorentina, tutte in corsa"