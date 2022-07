UFFICIALE – FC Eindhoven, arriva Persyn in prestito dall’Inter

Tybo Persyn, esterno classe 2002, ha firmato oggi con l'FC Eindhoven. Il giocatore belga, di proprietà dell'Inter, si trasferisce in Olanda in prestito

Tybo Persyn, esterno classe 2002, ha firmato oggi con l'FC Eindhoven. Il giocatore belga, di proprietà dell'Inter, si trasferisce in Olanda in prestito fino al 30 giugno 2023. Il direttore sportivo del club olandese, Marc Scheepers, ha commentato così: "Ci è voluto un po' ma l'arrivo di Tybo è una buona notizia. Si trova a suo agio sulla fascia destra e si integra perfettamente nel nostro sistema. Con questo rinforzo, abbiamo due giocatori di livello in quel ruolo, la squadra si fa sempre più forte".